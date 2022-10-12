53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес является владелицей косметического бренда и часто рассказывает о новых "открытиях" в Инстаграм. По словам артистки, она знает, что надо женщине для борьбы с пигментацией, морщинами и возрастными изменениями в целом.
В этот раз на странице бренда Лопес появился кадр с артисткой, которая вновь подчеркнула моложавый вид новым образом. Блестящая кожа, белый наряд и драгоценные камни в украшениях удачно гармонировали между собой.
В сети отреагировали на привлекательный стиль Лопес:
«Наша культовая сыворотка обеспечивает подтягивающий и подтягивающий эффект, который вы можете почувствовать сразу после нанесения» - начала рекламу Лопес.
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«Просто топовый вид; интересно вышло; мне трудно поверить в подобное ; красиво 😍; я заинтересована в такой красоте; нельзя быть столь прекрасной; совершенство✨💗; Красиво ❤️; наконец-то что-то интересное; Я люблю тебя, такая милая, Джо 🤧❣️; Красиво ❤».
Ранее Дженнифер Лопес показала трогательные кадры со своей подругой и коллегой, рассказав о ее потери и тонув сеть. Дженнифер вспомнила, как еще недавно они позволяли себе веселиться.
«Сила, красота и грация…🤍 Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни 30 с лишним лет».
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