Популярний грузинський продюсер та шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав відео з незвичайної мрії, щоправда позує на ньому без молодої дружини.

Як відомо, влітку Іраклі одружився і відіграв розкішне весілля з молодшою ​​на 17 років нареченою Лізою Чічуа. Після цього він рідко викладав у соцмережі фото, на яких позує один, більше стало знімків із красунею-дружиною. Проте цього разу продюсер поділився коротким відео з незвичайного місця, але без Лізи.

Судячи з кадрів, Іраклі потрапив у дуже незвичайну оранжерею з високими стінами, вікнами та пишною густою зеленню всередині. Шоумен ніби заблукав у цьому незвичайному місці, він розгублено бродить і розглядає все довкола. Перед камерою Макацарія з'явився у темному вбранні – штанах та сорочці, а доповнюють образ білі кроси.

У підписі до публікації продюсер написав: "#Greenhouse". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Іраклі, захоплюючись цим незвичайним місцем. "Яке гарне місце", "Краса", "Красавчик", "Як незвичайно", "Який гарний", - пишуть користувачі.

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