Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал видео с необычного мечта, правда позирует на нем без молодой жены.

Как известно, летом Иракли вступил в брак и отыграл роскошную свадьбу с младшей на 17 лет невестой Лизой Чичуа. После этого он редко выкладывал в соцсети фото, на которых позирует один, больше стало снимков с красоткой-женой. Однако, в этот раз продюсер поделился коротким видео из необычного места, но без Лизы.

Судя по кадрам, Иракли попал в очень необычную оранжерею с высокими стенами, окнами и пышной густой зеленью внутри. Шоумен как будто заблудился в этом необычном месте, он растеряно бродит и рассматривает все вокруг. Перед камерой Макацария появился в темном наряде – штанах и рубашке, а дополняют образ белоснежные кроссы.

В подписи к публикации продюсер написал: "#Greenhouse". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Иракли, восхищаясь этим необычным местом. "Какое красивое место", "Красота", "Красавчик", "Как необычно", "Какой красивый", - пишут пользователи.

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