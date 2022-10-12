Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина, яка нещодавно разом із дітьми повернулася до чоловіка до Києва із західної України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим кадром із чоловіком та дітьми, на якому показала, як вони тепер проводять вечори.

Як видно на фотографії, вся родина зібралася за столиком, на якому гарно горить свічка. Схоже, Решетники вирішили прислухатися до заклику влади та економити електроенергію, про що було оголошено після масованих ракетних атак українськими містами.

У підписі до публікації Крістіна написала: "Зігріємо вас своїм світлом та теплом". Шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нове фото сімейства Решетників: "Харків теж чекає і сподівається на якнайшвидшу перемогу", "Все буде Україна та ЗСУ", "У 90-х роках сиділи в селах без світла і нічого, пережили. Головна перемога, а світло буде", "Миколаїв з вами, перемога за нами. Слава України та ЗСУ", "Зате все разом! Це головне!", "Це так романтично. Ми теж із синочками сидимо біля свічок", "Сімейна магія" , "Як приємно дивитися на вашу родину. Миру нам усім".

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