Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина, которая недавно вместе с детьми вернулась к мужу в Киев из западной Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым кадром с мужем и детьми, на котором показала, как они теперь проводят вечера.

Как видно на фотографии, все семейство собралось за столиком, на котором красиво горит свечка. Похоже, Решетники решили прислушаться к призыву властей и экономить электроэнергию, о чем было объявлено после массированных ракетных атак по украинским городах.

В подписи к публикации Кристина написала: "Согреем вас своим светом и теплом". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото семейства Решетников: "Харьков тоже ожидает и надеется на скорейшую победу", "Все будет Украина и ВСУ", "В 90-х годах сидели в селах без света и ничего, пережили. Главная победа, а свет будет", "Николаев с вами, победа за нами. Слава Украины и ВСУ", "Зато все вместе! Это главное!", "Это так романтично. Мы тоже с сынишками сидим у свечей", "Семейная магия", "Как приятно смотреть на вашу семью. Мира нам всем".

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