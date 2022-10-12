Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у сторіс відео, на якому показала, як відновлює сили після емоційного виснаження.

Схоже, Лілія, як і багато українців останніми днями, була стривожена масованими ракетними атаками по українських містах. Тож тепер вирішила брати себе в руки і повертати собі емоційний баланс.

У сторіс Ребрик показала, як сидить у кріслі майстра-перукаря і, мабуть, готується до ефіру, бо тримає в руках аркуші паперу та вивчає їх. Перед камерою телезірка з'явилася у світло-блакитній блузі оверсайз та штанах схожого відтінку з широким поясом. На обличчі Лілії акуратний макіяж, а зачіскою займається майстер.

"Щось я за ці дні емоційно розклеїлася. Беру себе до рук. Від зовнішнього до внутрішнього", - написала Ребрик у підписі до сторіс.

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