Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в сторис видео, на котором показала, как возобновляет силы после эмоционального истощения.

Похоже, Лилия, как и многие украинцы в последние дни, была встревожена массированными ракетными атаками по украинских городах. Так, что теперь решила брать себя в руки и возвращать себе эмоциональный баланс.

В сторис Ребрик показала, как сидит в кресле мастера-парикмахера и, видимо, готовится к эфиру, так как держит в руках листы бумаги и изучает их. Перед камерой телезвезда появилась в светло-голубой блузе оверсайз и брюках похожего оттенка с широким поясом. На лице Лилии аккуратный макияж, а прической как раз занимается мастер.

"Что-то я за эти дни эмоционально расклеилась. Беру себя в руки. От внешнего до внутреннего", - написала Ребрик в подписи к сторис.

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