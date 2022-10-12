Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами із лаштунків польських "Танців із зірками", в яких брала участь, а нещодавно за рішенням журі залишила шоу.

У короткому відео можна побачити підготовку до зйомок, самі прямі ефіри, репетиції Джамала з її польським партнером Яцеком Єшке, щирість емоцій, переживання та хвилювання. За словами артистки, вона дуже здружилася з командою телеканалу, де показували "Танці із зірками", а також вдячна всім, хто її підтримував увесь цей час.

У підписі до публікації Джамала написала: "Це були 2 крейзі-крейзі місяці, що пронеслися мов мить. Звісно, хотілося б продовжувати цей марафон, але він завершується з величезним відчуттям гордості й вдячності. Хочу зафіксувати перемоги тут для нащадків. Вперше в @tanieczgwiazdami був іноземний учасник. Вперше в історії проєкту запустили благодійний збір. Який, до речі, продовжується!

Але вже зараз поділюся, що ще до старту "Танців" @fundacjapolsat передала 5 мільйонів злотих на підтримку України. Яцек Єшке, друже. Окрема дяка тобі за терпіння й позитив, які рятували мене, коли навіть дихати було важко".

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