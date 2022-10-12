У такому вигляді дружина ведучого Володимира Остапчука пройшлася європейськими вуличками, її хода нагадувала дефіле моделей на подіумах.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк балує не лише чуттєвими кадрами, а й хвилює розуми міркуваннями на важливі життєві теми. Не забуває вона надихати стильними образами в ефектних вбраннях.

Цього разу Христина Горняк на своїй сторінці в Instagram показала вбрання у модному кольорі: жовтий уже кілька сезонів – новий чорний.

Христина Горняк обожнює брючні костюми всіх кольорів веселки, а цього разу обрала вбрання, що складається з піджака і спідниці, яке їй дуже личить - просто ідеальне поєднання.

Укорочений жакет у клітку та коротку спідницю з високою посадкою вона доповнила класичним білим топом, білими чобітками з високими шкарпетками та на невеликому стійкому каблучці. Остання деталь модного луку – сонцезахисні окуляри в овальній оправі. Волосся вона розпустила.

У такому вигляді дружина ведучого Володимира Остапчука пройшлася європейськими вуличками, її хода нагадувала дефіле моделей на подіумах.

"Буває складно, але продовжую крокувати впевнено!", - підписала кадри Христина Горняк.

У коментарях на неї посипалися компліменти: "Яка ж Ви гарненька. Я Вас обожнюю", "Ви дуже стильна, ніжна і яскрава", "Шикарна!", "Яка Ви красуня! Захоплююсь! Нехай Вам щастить!" , дуже красиві".

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