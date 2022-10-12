В таком виде жена ведущего Владимира Остапчука прошлась по европейским улочкам, ее походка напоминала дефиле моделей на подиумах.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк балует не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы. Не забывает она вдохновлять стильными образами в ээфектных нарядах.

В этот раз Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала наряд в модном цвете: желтый уже несколько сезонов - новый черный.

Кристина Горняк обожает брючные костюмы всех цветов радуги, а в этот раз выбрала наряд, состоящий из пиджака и юбки, который ей очень к лицу - просто идеальное сочетание.

Укороченный жакет в клетку и короткую юбку с высокой посадкой она дополнила классическим белым топом, белыми сапожками с высокими носками и на небольшом устойчивом каблучке. Последняя деталь модного лука - солнцезащитные очки в овальной оправе. Волосы она распустила.

В таком виде жена ведущего Владимира Остапчука прошлась по европейским улочкам, ее походка напоминала дефиле моделей на подиумах.

"Бывает сложно, но продолжаю шагать уверенно!", - подписала кадры Кристина Горняк.

В комментариях на нее посыпались комплименты: "Какая же Вы хорошенькая. Я Вас обожаю", "Вы очень стильная, нежная и яркая", "Шикарная!", "Какая Вы красавица! Увлекаюсь! Пусть Вам везет!!!", "Кристиночка, очень красивые".

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