Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк балует не только чувственными кадрами, но и будоражит умы рассуждениями на важные жизненные темы. Не забывает она вдохновлять стильными образами в ээфектных нарядах.
В этот раз Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала наряд в модном цвете: желтый уже несколько сезонов - новый черный.
Кристина Горняк обожает брючные костюмы всех цветов радуги, а в этот раз выбрала наряд, состоящий из пиджака и юбки, который ей очень к лицу - просто идеальное сочетание.
Укороченный жакет в клетку и короткую юбку с высокой посадкой она дополнила классическим белым топом, белыми сапожками с высокими носками и на небольшом устойчивом каблучке. Последняя деталь модного лука - солнцезащитные очки в овальной оправе. Волосы она распустила.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
НБУ выводит из обращения популярные банкноты: с какой даты, что будет вместо и нужно ли их обменивать
Байден назвал единственное условие переговоров с Путиным: и это не касается войны в Украине
"Не дадим оружие, если не согласитесь на переговоры": может ли Запад решится на такой шантаж
Беларусь перебрасывает войска и технику к границе с Украиной: "в ближайшие дни..."
В таком виде жена ведущего Владимира Остапчука прошлась по европейским улочкам, ее походка напоминала дефиле моделей на подиумах.
"Бывает сложно, но продолжаю шагать уверенно!", - подписала кадры Кристина Горняк.
В комментариях на нее посыпались комплименты: "Какая же Вы хорошенькая. Я Вас обожаю", "Вы очень стильная, нежная и яркая", "Шикарная!", "Какая Вы красавица! Увлекаюсь! Пусть Вам везет!!!", "Кристиночка, очень красивые".
Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.
Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.