Шоумен Анатолій Анатоліч зазначив, що дивується росіянам, які запускають ракети на мирну країну, а потім йдуть обіймати дітей і цілувати своїх дружин, начебто все це гаразд.

Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня росія завдала по Україні масованого ракетного обстрілу і пошкодила вулиці багатьох міст. Український телеведучий Анатолій Анатоліч показав, наскільки швидко відновлюють міста після спроб росії їх зруйнувати, тоді як у росії досі є населені пункти без газу, води та світла. Показовим фото ведучий поділився у Instagram.

Зокрема, під час масованого ракетного удару окупанти потрапили до парку Шевченка, де залишилася величезна вирва. Проте наступного дня її вже залатали автошляховики.

"От чому нас не здолати. Ми швидше відбудуємо, ніж вони встигнуть зловтішатися. А росіяни дуже раділи обстрілам України. Мені просто шкода цих людей. Шкода, тих, кого обдурили, шкода тих, хто сам обрав для себе шлях убивць", - написав Анатолій Анатоліч.



Шоумен зазначив, що дивується росіянам, які запускають ракети на мирну країну, а потім йдуть обіймати дітей і цілувати своїх дружин, начебто все це гаразд. А потім ще у подробицях розкажуть, як натискали кнопку та запускали ракети, називатимуть себе героями. Але українці вже давно знають, хто справжні герої і кому потрібно зараз дякувати, а також кого треба підтримувати.

"А потім вони прийшли додому і цілували дружин? Чи обіймали дітей? І скаже, я сьогодні пустив ракету центром "ухвалення рішень" по парку Шевченка? Не знаю... не можу собі уявити. А от людей, які ремонтували цей асфальт, уявляю. Він, вона герої. І він сьогодні прийде додому і скаже, що прірву від ракети прибрали. І обійме дитину та поцілує дружину", – зазначив Анатолій Анатоліч .

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатоліч зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки.