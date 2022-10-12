Шоумен Анатолий Анатолич отметил, что удивляется россиянам, запускающим ракеты на мирную страну, а затем идут обнимать детей и целовать своих жен, как будто все это в порядке вещей.

Как сообщает Politeka.net, 10 октября россия нанесла по Украине массированный ракетный обстрел и повредила улицы многих городов. Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал, насколько быстро восстанавливают города после попыток россии их разрушить, в то время, как в россии до сих пор есть населенные пункты без газа, воды и света. Показательным фото ведущий поделился в Instagram.

В частности, во время массированного ракетного удара оккупанты попали в парк Шевченко, где осталась огромная воронка. Однако на следующий день ее уже залатали автодорожники.

"Вот почему нас не одолеть. Мы скорее отстроим, чем они успеют злорадствовать. А россияне очень радовались обстрелам Украины. Мне просто жалко этих людей. Жаль, тех, кого обманули, жаль тех, кто сам избрал для себя путь убийц", – написал Анатолий Анатолич.



Шоумен отметил, что удивляется россиянам, запускающим ракеты на мирную страну, а затем идут обнимать детей и целовать своих жен, как будто все это в порядке вещей. А потом еще в подробностях расскажут, как нажимали кнопку и запускали ракеты, будут называть себя героями. Но украинцы уже давно знают, кто настоящие герои и кого нужно сейчас благодарить, а также кого нужно поддерживать.

"А потом они пришли домой и целовали жен? Обнимали ли детей? И скажет, я сегодня пустил ракету по центру "принятия решений" в парке Шевченко? Не знаю... не могу себе представить. А вот людей, которые ремонтировали этот асфальт, представляю. Он, она герои. И он сегодня придет домой и скажет, что пропасть от ракеты убрали. И обнимет ребенка и поцелует жену", – отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.