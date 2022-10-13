Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та вражає кадрами в Інстаграм. Нерідко артистка приділяє увагу розповіді про своє життя та спілкується з українцями. Після обстрілів окупантів у наших містах артистка висловилася про важливе:

"Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує наднирникам виділяти гормони стресу – адреналін та кортизол. Внутрішні резерви організму активуються, тому підвищується м'язова сила, швидкість реакції, витривалість та больовий поріг.

Але також є і поганий сон, напруга, втома, тахікардія, оніміння, сором, недовіра, дратівливість та багато іншого.

Це важливі реакції, що допомагають організму боротися із джерелом небезпеки. І зараз, на жаль, це норма для всіх українців. Давайте собі можливість відпочити" - висловилася Ганна з огляду на останні події.

Зазначимо, артистка часто ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує сім'ю. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати сирно-гарбузову запіканку.

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