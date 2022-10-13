Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет кадрами в Инстаграм. Нередко артистка уделяет внимание рассказам о своей жизни и общается с украинцами. После обстрелов оккупантов по нашим городам артистка высказалась о важном:

«Что происходит в организме во время стрессовой реакции? Мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса – адреналин и кортизол. Внутренние резервы организма активируются, поэтому повышается мышечная сила, скорость реакции, выносливость и болевой порог.

Но также есть и плохой сон, напряжение, усталость, тахикардия, онемение, стыд, недоверие, раздражительность и многое другое.

Это важные реакции, что помогают организму бороться с источником опасности. И сейчас, к сожалению, это норма для всех украинцев. Давайте себе возможность отдохнуть» - высказалась Анна, учитывая последние события.

Отметим, артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить творожно-тыквенную запеканку.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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