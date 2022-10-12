Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у соцмережі подробицями про учасників своєї команди, яких обрала на вокальному проекті.

Очевидно, Оля опублікувала своє фото у тренерському кріслі "Голосу", а також показала відео, на якому можна побачити всіх учасників її команди, яких вона тепер тренує.

У підписі до публікації Полякова поділилася своїми емоціями та розповіла подробиці про життя кожного зі своїх вокалістів.

"Українці продовжують стійко тримати удар і попри усе продовжують жити, кохати, працювати та навіть співати, коли спускаються у метро заради прихистку від небезпеки. Мої слова підтримки сьогодні для кожного. І мені також дуже хочеться підтримати учасників моєї команди у проєкті @goloskrainy_official Кожен із них не випадково опинився саме в моїй команді. Ми почули і відчули один одного, саме тому зараз, коли я бачу сюжети про їх життя сьогодні, я також відчуваю кожного", - написала Оля.

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