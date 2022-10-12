Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети подробностями об участниках своей команды, которых выбрала на вокальном проекте.

Как видно, Оля опубликовала свое фото в тренерском кресле "Голосу", а также показала видео, на котором можно увидеть всех участников ее команды, которых она теперь тренирует.

В подписи к публикации Полякова поделилась своими эмоциями и рассказала подробности о жизни каждого из своих вокалистов.

"Украинцы продолжают стойко держать удар и, несмотря ни на что, продолжают жить, любить, работать и даже петь, когда спускаются в метро ради убежища от опасности. Мои слова поддержки сегодня для каждого. И мне тоже очень хочется поддержать участников моей команды в проекте @goloskrainy_official. Каждый из них не случайно оказался именно в моей команде. Мы услышали и почувствовали друг друга, поэтому сейчас, когда я вижу сюжеты об их жизни сегодня, я также чувствую каждого", - написала Оля.

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