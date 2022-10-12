Популярна співачка та артистка вирішила поділитися в Інстаграм кількома зауваженнями після обстрілу окупантів. Надя Дорофєєва повернулася до Києва нещодавно, але продовжує свою роботу над новими альбомами і навіть переклала українською мовою деякі композиції. Наразі артистка також почала частіше спілкуватися з фанатами у мережі.
Після того, як окупанти цілеспрямовано почали бити електромережами України, багато хто залишився без світла і для оптимізації роботи та ремонту доводиться обмежувати витрату електроенергії.
Надя не могла не згадати про це в мережі: «Це не чорне тло – це фото нашого вечора в Києві».
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Виявилося, що 11 жовтня мала відбутися прем'єра кліпу на пісню "У твоєї душі". Але ракетний обстріл Росії зірвав ці плани Надії Дорофєєвої , і вона вирішила відкласти прем'єру на невизначений термін.
Крім того, знаменитість закликала українців берегти себе і не ігнорувати повітряні тривоги, адже російські ракети здебільшого не точні і потрапляють абияк.
Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".
Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.
Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.