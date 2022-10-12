Известная певица Надя Дорофеева активно ведет социальные сети и в этот раз решила высказаться в Инстаграм из-за событий в столице.

Популярная певица и артистка решила поделиться в Инстаграм несколькими замечаниями после обстрелов оккупантов. Надя Дорофеева вернулась в Киев не так давно, но продолжает свою работу над новыми альбомами и даже перевела на украинский язык некоторые композиции. Сейчас артистка также начала чаще общаться с фанатами в сети.

После того, как оккупанты целенаправленно начали бить по электросетям Украины, многие остались без света и для оптимизации работы и починки приходится ограничивать расход электроэнергии.

Надя не могла не упомянуть об этом в сети: «Это не черный фон – это фото нашего вечера в Киеве».

Оказалось, что 11 октября должна была состояться премьера клипа на песню "У твоій душі". Но ракетный обстрел россии сорвал эти планы Надежды Дорофеевой и она решила отложить премьеру на неопределенный срок.

Кроме того знаменитость призвала украинцев беречь себя и не игнорировать воздушные тревоги, ведь российские ракеты в большинстве своем не точные и попадают куда попало.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.