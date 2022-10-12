Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром у незвичайному образі та розповіла про новий досвід, який нещодавно здобула.

На новій фотографії Ірина зображена в цікавій локації та вельми незвичному образі, наче рок-зірка. Перед камерою вона з'явилася у широких чорних штанах, темній футболці з яскравим малюнком та коричневою шкірянкою. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задоволений вигляд.

У підписі до публікації Горова розповіла про благодійний проект, яким вперше сама займалася: "Збір коштів на благочинність - неймовірний досвід, я навіть не могла уявити, що в мене буде стільки емоцій від цього процесу. На минулому тижні я вперше робила особистий благодійний збір (до цього вся допомога йшла від проєктів @mozgi_group та посилання власних коштів на банки інших благодійних організацій). Коли @ukrainiansignal запропонували мені взяти участь у зборі на теплу форму для бійців А30В, я навіть не знала чи вийде в мене це зробити, але вирішила прийняти цей виклик. Це виявилося таким наповнюючим та лікуючим процесом! По-перше, тому що це допомога. По-друге, ви так активно донатили. Дуже приємно усвідомлювати, що моя аудиторія настільки чуйна та не байдужа".

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