Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром в необычном образе и рассказала о новом опыте, который недавно получила.

На новой фотографии Ирина запечатлена в интересной локации и весьма непривычном образе, как будто рок-звезда. Перед камерой она появилась в широких черных брюках, темной футболке с ярким рисунком и коричневой кожанке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и довольный вид.

В подписи к публикации Горовая рассказала о благотворительном проекте, которым впервые сама занималась: "Сбор средств на благотворительность – невероятный опыт, я даже не могла представить, что у меня будет столько эмоций от этого процесса. На прошлой неделе я впервые производила личный благотворительный сбор (до этого вся помощь шла от проектов @mozgi_group и ссылки собственных средств на банки других благотворительных организаций). Когда @ukrainiansignal предложили мне принять участие в сборе на теплую форму для бойцов А30В, я даже не знала, получится ли у меня это сделать, но решила принять этот вызов. Это оказалось таким наполняющим и лечебным процессом! Во-первых, потому что это помощь. Во-вторых, вы так активно донатили. Очень приятно осознавать, что моя аудитория настолько отзывчива и не безразлична".

Напомним, "Возможно все": Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.

Как сообщала Politeka, "Люди-волшебники": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как восхищен украинским народом.

Также Politeka писала, что "Впервые в истории проекта": Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".