Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські веде соціальні мережі досить давно і намагається показати лише найкращі кадри. За словами моделі, вона не обмежує себе в їжі і просто знає, як правильно тримати ритм.

Цього разу Ратаковському вдалося вразити шанувальників після того, як вона приміряла просту і водночас вдалу літню цибулю для майбутнього пляжного сезону. Леопардовий комплект без додаткових прикрас багатьом припав до смаку.

Фанати звернули увагу на бездоганну шкіру знаменитості, яка сама виховує сина та в рекордні терміни повернулася на роботу після його народження.

«Це щось розкішною мовою🔥; люблю тебе; Королева😻; мені подобається її сміливість; Добре 🔥🔥; Дідька лисого! 😮; я правда заздрю ​​її фігурі; справді не розумію, як це може бути та сама людина, яка написала книгу. Це тільки я бачу невідповідність? - пишуть у мережі.

Трохи раніше Емілі у маленькому топіку та міні-спідниці пройшлася на подіумі в черговий раз довела, що виглядає чудово та швидко повернула образ, як і до народження сина.

Зараз Емілі після розлучення почала більше часу приділяти роботі, в мережі захоплені її образами.

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