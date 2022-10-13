Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски ведет социальные сети довольно давно и старается показать только самые лучшие кадры. По словам модели при этом, она не ограничивает себя в еде и просто знает, как правильно держать ритм.
В этот раз Ратаковски удалось впечатлить поклонников после того, как она примерила простой и одновременно с тем - удачный летний лук для будущего пляжного сезона. Леопардовый комплект без дополнительных украшений многим пришелся по вкусу.
Фанаты обратили внимание на безупречную кожу знаменитости, которая сама воспитывает сына и в рекордные сроки вернулась на работу после его рождения:
«Это что-то на роскошном языке🔥; люблю тебя; Королева😻; мне нравится ее смелость😍; Хорошо🔥🔥; Черт возьми! 😮; я правда завидую ее фигуре; действительно не понимаю, как это может быть тот же человек, который написал книгу. Это только я вижу несоответствие?» - пишут в сети.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тела лежат под прилавками: оккупанты ударили по людям на рынке, фото и данные о жертвах
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Украинские дети страдают от россиян в школах Германии: "Никто не может остановить это"
Чуть ранее Эмили в маленьком топике и мини-юбке прошлась на подиуме в очередной раз доказала, что выглядит превосходно и быстро вернула образ, как и до рождения сына.
Сейчас Эмили после развода стала больше времени уделять работе, в сети восхищены ее образами.
Напомним, "Возможно все": Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.
Как сообщала Politeka, "Люди-волшебники": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как восхищен украинским народом.
Также Politeka писала, что "Впервые в истории проекта": Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".