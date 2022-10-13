Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски ведет социальные сети довольно давно и старается показать только самые лучшие кадры. По словам модели при этом, она не ограничивает себя в еде и просто знает, как правильно держать ритм.

В этот раз Ратаковски удалось впечатлить поклонников после того, как она примерила простой и одновременно с тем - удачный летний лук для будущего пляжного сезона. Леопардовый комплект без дополнительных украшений многим пришелся по вкусу.

Фанаты обратили внимание на безупречную кожу знаменитости, которая сама воспитывает сына и в рекордные сроки вернулась на работу после его рождения:

«Это что-то на роскошном языке🔥; люблю тебя; Королева😻; мне нравится ее смелость😍; Хорошо🔥🔥; Черт возьми! 😮; я правда завидую ее фигуре; действительно не понимаю, как это может быть тот же человек, который написал книгу. Это только я вижу несоответствие?» - пишут в сети.

Чуть ранее Эмили в маленьком топике и мини-юбке прошлась на подиуме в очередной раз доказала, что выглядит превосходно и быстро вернула образ, как и до рождения сына.

Сейчас Эмили после развода стала больше времени уделять работе, в сети восхищены ее образами.

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