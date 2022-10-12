Як пише Politeka.net , бізнесмен із Харкова та головний герой романтичного шоу «Холостяк-11» Михайло Заливако довгий час не з'являвся в соціальних мережах і не розповідав про себе. У свою чергу, раніше його кохана Ганна Богдан і переможниця проекту заявила, що вони розлучилися.

Після цього ніхто коментарів про зміни не давав і пара воліла нічого не казати. Проте Ганна з'явилася на дні народження Михайла та здивувала шанувальників.

Цього разу стало відомо, що Ганна також бере участь у рекламі нового проекту Заливака – він вирішив створити свою колекцію одягу, про що активно розповідає. Однак рішення спілкуватися чи продовжувати стосунки з Богданом чоловік ніяк не коментує, залишаючи особисте життя за кадрів.

Нещодавно чоловік побував у Нью-Йорку. У себе в Інстаграм Залівако показав, як пройшовся вулицями галасливого мегаполісу, а також зобразив себе на тлі хмарочосів.

Однак це не сподобалося більшості українців. У коментарях вони обурюються, як може він гуляти, тоді як окупанти нещадно бомбардують його рідний Харків. Варто зазначити, що сам Михайло активно підтримує місто та висвітлює ситуацію в Інстаграмі.

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