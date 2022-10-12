Главный герой одного из сезонов Холостяка Михаил Заливако показал интересные кадры со своей экс-возлюбленной.

Как пишет Politeka.net, бизнемен из Харькова и главный герой романтического шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако долгое время не появлялся в социальных сетях и не рассказывал о себе. В свою очередь ранее его возлюбленная Анна Богдан и победительница проекта заявила, что они расстались.

После этого никто комментариев о переменах не давал и пара предпочла ничего не говорить. Однако Анна появилась на дне рождения Михаила и удивила поклонников.

В этот раз стало известно, что Анна также принимает участие в рекламе нового проекта Заливако - он решил создать свою коллекцию одежды, о чем активно рассказывает. Однако решение общаться или продолжать отношения с Богдан мужчина никак не комментирует, оставляя личную жизнь за кадров.

Совсем недавно мужчина побывал в Нью-Йорке. У себя в Инстаграм Заливако показал, как прошелся по улицам шумного мегаполиса, а также запечатлел себя на фоне небоскребов.

Однако это не понравилось большинству украинцев. В комментариях они негодуют, как может он гулять, в то время как оккупанты нещадно бомбят его родной Харьков. Стоит отметить, что сам Михаил активно поддерживает город и освещает ситуацию в Инстаграм.

Напомним, "Холостяк" Заливако после расставания с Богдан пошел на свидание, фото

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако насмешил украинцев неловким видео прямо из самолета

Также Politeka сообщала, что экс-избранница "Холостяка" Заливако Богдан поразила видом на уличной съемке в Киеве