Как пишет Politeka.net, бизнемен из Харькова и главный герой романтического шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако долгое время не появлялся в социальных сетях и не рассказывал о себе. В свою очередь ранее его возлюбленная Анна Богдан и победительница проекта заявила, что они расстались.
После этого никто комментариев о переменах не давал и пара предпочла ничего не говорить. Однако Анна появилась на дне рождения Михаила и удивила поклонников.
В этот раз стало известно, что Анна также принимает участие в рекламе нового проекта Заливако - он решил создать свою коллекцию одежды, о чем активно рассказывает. Однако решение общаться или продолжать отношения с Богдан мужчина никак не комментирует, оставляя личную жизнь за кадров.
Совсем недавно мужчина побывал в Нью-Йорке. У себя в Инстаграм Заливако показал, как прошелся по улицам шумного мегаполиса, а также запечатлел себя на фоне небоскребов.
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Однако это не понравилось большинству украинцев. В комментариях они негодуют, как может он гулять, в то время как оккупанты нещадно бомбят его родной Харьков. Стоит отметить, что сам Михаил активно поддерживает город и освещает ситуацию в Инстаграм.
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