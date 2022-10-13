Ганна Саліванчук вирішила показати шанувальникам, як цього разу приходить до тями і морально дозволяє собі трохи розслабитися після стресових кількох днів. Незважаючи ні на що, артистка продовжує займатися у спортзалі і продовжує працювати над фігурою.
Ще недавно Саліванчук зізналася, що дуже хоче скинути щонайменше п'ять кілограм, тому вона обрала для себе цілу програму - масаж, басейн, тренування та своє меню.
Успіхами артистка ділиться в мережі, а в Інстаграмі її підтримують коментарями.
У новому спортивному костюмі Ганна показала, як відбуваються заняття після пережитого стресу через обстріли окупантів:
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«Їду шукати гарного настрою. Після того, як бахнуло у спорт-лайф – людей зовсім мало», - розповіла Саліванчук.
Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує наднирникам виділяти гормони стресу – адреналін та кортизол. Але також є і поганий сон, напруга, втома, тахікардія, оніміння, сором, недовіра, дратівливість та багато іншого.
Це важливі реакції, що допомагають організму боротися із джерелом небезпеки. І зараз, на жаль, це норма для всіх українців. Давайте собі можливість відпочити» – висловилася Ганна.
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