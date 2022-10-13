Анна Саливанчук решила показать поклонникам, как в этот раз приходит в себя и морально позволяет себе немного расслабиться после стрессовых нескольких дней. Несмотря ни на что артистка продолжает заниматься в спортзале и продолжает работать над фигурой.
Еще недавно Саливанчук призналась, что очень хочет сбросить минимум пять килограмм, поэтому она выбрала для себя целую программу - массаж, бассейн, тренировки и свое меню.
Успехами артистка делится в сети, а в Инстаграм ее поддерживают комментариями.
В новом спортивном костюме Анна показала, как проходят занятия после пережитого стресса из-за обстрелов оккупантов:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
СБУ раскрыла предателя, который корректировал удары по Киеву, фото: получал задания от работника ФСБ
"Потом захочет страны Балтии и Польшу": Путин с отчаянием ищет переговоры, требования известны
Байден назвал единственное условие переговоров с Путиным: и это не касается войны в Украине
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
«Еду искать хорошее настроение. После того, как бахнуло в спорт-лайф – людей совсем мало» - рассказала Саливанчук.
«Что происходит в организме во время стрессовой реакции? Мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса – адреналин и кортизол. Но также есть и плохой сон, напряжение, усталость, тахикардия, онемение, стыд, недоверие, раздражительность и многое другое.
Это важные реакции, что помогают организму бороться с источником опасности. И сейчас, к сожалению, это норма для всех украинцев. Давайте себе возможность отдохнуть» - высказалась Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.