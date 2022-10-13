Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как приходит в себя.

Анна Саливанчук решила показать поклонникам, как в этот раз приходит в себя и морально позволяет себе немного расслабиться после стрессовых нескольких дней. Несмотря ни на что артистка продолжает заниматься в спортзале и продолжает работать над фигурой.

Еще недавно Саливанчук призналась, что очень хочет сбросить минимум пять килограмм, поэтому она выбрала для себя целую программу - массаж, бассейн, тренировки и свое меню.

Успехами артистка делится в сети, а в Инстаграм ее поддерживают комментариями.

В новом спортивном костюме Анна показала, как проходят занятия после пережитого стресса из-за обстрелов оккупантов:

«Еду искать хорошее настроение. После того, как бахнуло в спорт-лайф – людей совсем мало» - рассказала Саливанчук.

«Что происходит в организме во время стрессовой реакции? Мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса – адреналин и кортизол. Но также есть и плохой сон, напряжение, усталость, тахикардия, онемение, стыд, недоверие, раздражительность и многое другое.

Это важные реакции, что помогают организму бороться с источником опасности. И сейчас, к сожалению, это норма для всех украинцев. Давайте себе возможность отдохнуть» - высказалась Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.