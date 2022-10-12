Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала милі фото, на яких показала свій відпочинок у Карпатах, а у підписі до публікації звернулася до українців зі словами підтримки.

За словами Даші, зараз той час, коли легко впасти у сльози, депресію та паніку. Проте, українці мають бути сильними, працювати та допомагати один одному, щоб почуватися живими.

"Лише сильні духом люди, як наші, можуть продовжувати працювати, донатити, продовжувати володіти неймовірною вірою в серце в нашу перемогу і жити. Бо іншого виходу у нас немає. Зараз той час, коли потрібно проживати і відчувати кожну мить. Найголовніше завдання у час війни – щоб наші люди з великою вірою та надією у серці чекали на перемогу та допомагали. Варто цінувати кожен момент, коли ми зараз перебуваємо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Зараз життя справді дуже страшне і невідомо скільки ще буде такий лихоліття, але здоров'я не повинно закінчитися раніше. Збережіть його для перемоги", - написала Квіткова.

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