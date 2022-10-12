Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила милые фото, на которых показала свой отдых в Карпатах, а в подписи к публикации обратилась к украинцам со словами поддержки.

По словам Даши, сейчас то время, когда легко впасть в слезы, депрессию и панику. Однако, украинцы должны быть сильными, работать и помогать друг другу, чтобы чувствовать себя живыми.

"Лишь сильные духом люди, как наши, могут продолжать работать, донатить, продолжать обладать невероятной верой в сердце в нашу победу и жить. Ибо другого выхода у нас нет. Сейчас то время, когда нужно проживать и чувствовать каждый миг. Самая главная задача во время войны – чтобы наши люди с большой верой и надеждой в сердце ждали победы и помогали. Стоит ценить каждый момент, в котором мы сейчас находимся, потому что мы не знаем, что будет завтра. Сейчас жизнь действительно очень страшная и неизвестно сколько еще будет такое тяжелое время, но здоровье не должно закончиться раньше. Сохраните его для победы", - написала Квиткова.

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