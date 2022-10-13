Український артист Дмитро Монатік дуже сумує за своєю родиною – дружиною Іриною та двом дітям, які залишилися за кордоном. Монатик не приховує, що рішення повернутися до України під час війни стало найважчим у його житті. В інтерв'ю Маші Єфросініній він розповів, як зустрів і закохався у свою дружину.

Артист зізнався - довгий час не сприймав майбутню дружину як жінку. Втім, вона швидко стала для нього близькою людиною – Ірина була першою людиною, кому Дмитро Монатік показав свої пісні.

"Я їй показав тоді і вона сказала, що це так талано. Це в мене перше зерно віри було посаджено в голову і в душу. Я ще більше почав писати після цього. Момент якийсь такий був, іскра. Потім ми багато з нею. гуляли, багато спілкувалися, часто зустрічалися. Вона навіть допомагала моїм іншим дівчатам вибирати подарунки", - згадує співак.

Дмитро Монатік також зазначив, що у побутових питаннях між ними з Іриною ніколи не виникало суперечок, що є ще одним плюсом. Крім того, є й інша запорука щасливих та довготривалих стосунків – вміння говорити один з одним на будь-які теми.

"Ми говоримо один з одним абсолютно про все. Якщо багато пар не можуть пройти випробування ремонтом, то у нас ситуація протилежна. Ніколи не виникало жодних суперечок у таких моментах. Так, зараз такий момент, що ми змушені жити на відстані, але ми скоро побачимося. Ми пройшли коронавірус, де постійно перебували вдвох. А тепер проходимо війну", - зазначив він.

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.







