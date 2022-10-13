Украинский артист Дмитрий Монатик очень скучает по своей семье – жене Ирине и двум детям, которые остались за границей. Монатик не скрывает, что решение вернуться в Украину во время войны стало самым тяжелым в его жизни. В интервью Маше Ефросининой он рассказал, как встретил и влюбился в свою жену.

Артист признался - долгое время не воспринимал будущую супругу, как женщину. Впрочем, она быстро стала для него близким человеком - Ирина была первым человеком, кому Дмитрий Монатик показал свои песни.

"Я ей показал тогда и она сказала, что это так талантливо. Это у меня первое зерно веры было посажено в голову и в душу. Я еще больше начал писать после этого. Момент какой-то такой был, искра. Потом мы много с ней гуляли, много общались, очень часто встречались. Она даже помогала моим другим девушкам выбирать подарки", - вспоминает певец.

Дмитрий Монатик также отметил, что в бытовых вопросах между ними с Ириной никогда не возникало споров, что является еще одним плюсом. Кроме того, есть и другой залог счастливых и долговременных отношений - умение говорить друг с другом на любые темы.

"Мы говорим друг с другом абсолютно обо всем. Если многие пары не могут пройти испытание ремонтом, то у нас ситуация противоположная. Никогда не возникало никаких споров в таких моментах. Да, сейчас такой момент, что мы вынуждены жить на расстоянии, но мы скоро увидимся. Мы прошли коронавирус, где постоянно находились вдвоем. А теперь проходим войну", - отметил он.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.







