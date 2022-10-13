Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Злата Огневич вирішила новим оригінальним чином підтримати українців. В Інстаграм артистка презентувала цікавий знімок.

«Нас можуть залишити без світла, без тепла чи газу, але вони ніколи не заберуть у нас віри і любові до рідної Землі 💛💙 Тримаємося, у нас скажений сусід, чекаємо від СВІТУ вакцини від сказу 😅💪» - висловилася Злата в Інстаграм.

У мережі відреагували звернення Злати, яка одягла спеціальний одяг:

«Дякую, що підтримуєте нас!!; Хороша❤️; Нашу Україну нікому не здолати. Тільки перемога! 💙; Красуня! 🙌; Все буде добре❤️; Неймовірно гарна!; Дуже красива та патріотична футболка 😍; Худи просто 🔥; Живлюсь🔥; Сонечко 🥺❤️ Люблю вас 🙌💓💗».

Також співачка не приховувала емоцій та говорила все, що думає про росіян.

"Все це і багато іншого, на думку ворога, несе страшну загрозу. Тільки хворій на голову людині може прийти ідея віддавати накази щодо знищення інших людей. Тільки хворій головою людині вистачить сил виконувати накази та вбивати мирне населення", - пише Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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