Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич решила новым оригинальным образом поддержать украинцев. В Инстаграм артистка представила интересный снимок.

«Нас могут оставить без света, без тепла или газа, но они никогда не отнимут у нас веру и любовь к родной Земле 💛💙 Держимся, у нас бешеный сосед, ждем от МИРА вакцины от бешенства 😅💪» - высказалась Злата в Инстаграм.

В сети отреагировали обращение Златы, которая одела специальную одежду:

«Спасибо, что поддерживаете нас!!; Хорошая❤️; Нашу Украину никому не одолеть. Только победа! 💙; Красавица!🙌; Все будет хорошо❤️; Невероятно хороша!; Очень красивая и патриотическая футболка 😍; Худи просто🔥; Живлюсь🔥; Солнышко🥺❤️Люблю вас🙌💓💗».

Также певица не скрывала эмоций и говорила все, что думает об россиянах.

"Все это и многое другое, по мнению врага, несет страшную угрозу. Только больной на голову человеку может прийти идея отдавать приказы по уничтожению других людей. Только больному головой человеку хватит сил выполнять приказы и убивать мирное население.", - пишет Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.