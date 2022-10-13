Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич решила новым оригинальным образом поддержать украинцев. В Инстаграм артистка представила интересный снимок.
«Нас могут оставить без света, без тепла или газа, но они никогда не отнимут у нас веру и любовь к родной Земле 💛💙 Держимся, у нас бешеный сосед, ждем от МИРА вакцины от бешенства 😅💪» - высказалась Злата в Инстаграм.
В сети отреагировали обращение Златы, которая одела специальную одежду:
«Спасибо, что поддерживаете нас!!; Хорошая❤️; Нашу Украину никому не одолеть. Только победа! 💙; Красавица!🙌; Все будет хорошо❤️; Невероятно хороша!; Очень красивая и патриотическая футболка 😍; Худи просто🔥; Живлюсь🔥; Солнышко🥺❤️Люблю вас🙌💓💗».
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Также певица не скрывала эмоций и говорила все, что думает об россиянах.
"Все это и многое другое, по мнению врага, несет страшную угрозу. Только больной на голову человеку может прийти идея отдавать приказы по уничтожению других людей. Только больному головой человеку хватит сил выполнять приказы и убивать мирное население.", - пишет Огневич.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.