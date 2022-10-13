Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка поділилася чарівними кадрами з нової чорно-білої фотосесії.

Як видно, Ілона відображена в цікавій локації з мінімумом меблів, відсутністю інтер'єру і безліччю світла. Перед камерою вона з'явилася в довгій тонкій сукні темного відтінку, під яким немає ліфа. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про останні важкі дні, а також розкрила подробиці цієї зйомки: "Вони не змусять нас скоритися, бігти і боятися. Ми вистоїмо і будемо жити далі. Вчора в підвалі відмічали день народження сина, люди в метро під час тривоги співали пісні, діти у підвалі вивчали уроки - такий народ просто неможливо знищити! Ці фото були зроблені за день до лютого обстрілу усіх наших міст і я хочу їх запам’ятати і зберегти, бо тут я жива, щаслива і вірю у світле майбутнє!".

Нагадаємо, "Можливо все": Решетник звернувся до українців із коротким посланням, фото.

Як повідомляла Politeka, "Люди-чарівники": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як захоплений українським народом.

Також Politeka писала, що "Вперше в історії проекту": Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".