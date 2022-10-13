Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными кадрами из новой черно-белой фотосессии.

Как видно, Илона запечатлена в интересной локации с минимум мебели, отсутствием интерьера и множеством света. Перед камерой она появилась в длинном тонком платье темного оттенка, под которым нет лифа. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о последних тяжелых днях, а также раскрыла подробности этой съемки: "Они не заставят нас покорится, бежать и бояться. Мы выстоим и будем жить дальше. Вчера в подвале отмечали день рождения сына, люди в метро во время тревоги пели песни, дети в подвале учили уроки – такой народ просто невозможно уничтожить! Эти фото были сделаны за день до лютого обстрела всех наших городов, и я хочу их запомнить и сохранить, потому что здесь я жива, счастлива и верю в светлое будущее!".

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