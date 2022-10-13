Злата Огневич попросила батька розповісти про свою роботу на передовій.

Як повідомляє Politeka.net, батько української співачки Злати Огневич, який є військовим медиком і в минулому хірургом ВМС України, на початку квітня вирушив із Києва допомагати пораненим бійцям.

Після шести місяців напруженої роботи його відпустили побачитись з рідними, і він розповів про складнощі своєї відповідальної роботи. Розповідь отця співачка опублікувала в Instagram.

"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - повага та повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала Злата Огневич .

Огневич попросила батька розповісти про свою роботу на передовій.

"Травми у мирному житті та травми військових не порівняти. До цього ніяк не можна звикнути. І така жалість. Більшість цих людей молоді хлопці. Медицина виконує дуже велику роботу. Не можна порівняти ні з чим, як працюють люди, з якою напругою", – поділився Леонід Григорович .

Батько Злати Огневич додав, що медицина на війні виконує велику роботу. Бордюг на особистому досвіді знає, в якій напрузі та в яких жахливих умовах доводиться працювати лікарям на передовій, тож вірить, що українці усвідомлюють значущість цієї роботи.

"Людям потрібно набратися сил і терпіння. Перемога буде за нами. Ми обов'язково переможемо ворога. Все буде добре. На нашій землі запанують мир, згода та порядок", - додав він. Варто зазначити, що батько співачки помітно схуд і змарнів.



Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.