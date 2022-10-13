Злата Огневич попросила отца рассказать о своей работе на передовой.

Как сообщает Politeka.net, отец украинской певицы Златы Огневич, который является военным медиком и в прошлом хирургом ВМС Украины, в начале апреля отправился из Киева помогать раненым бойцам.

После шести месяцев напряженной работы его отпустили увидеться с родными, и он рассказал о сложностях своей ответственной работы. Рассказ отца певица опубликовала в Instagram.

"Папа приехал в отпуск. Шесть месяцев помогал раненым. Нашим невероятным медикам - уважение и уважение! Они совершают невозможное. Это настоящий подвиг", - сказала Злата Огневич.

Огневич попросила отца рассказать о своей работе на передовой.

"Травмы в мирной жизни и травмы военных не сравнить. К этому никак нельзя привыкнуть. И такая жалость. Большая часть этих людей молодые ребята. Медицина выполняет очень большую работу. Нельзя сравнить ни с чем, как работают люди, с каким напряжением", – поделился Леонид Григорьевич.

Отец Златы Огневич добавил, что медицина на войне выполняет очень большую работу. Бордюг на личном опыте знает, в каком напряжении и в каких жутких условиях приходится работать врачам на передовой, поэтому верит, что украинцы осознают значимость этой работы.

"Людям нужно набраться сил и терпения. Победа будет за нами. Мы обязательно победим врага. Все будет хорошо. На нашей земле воцарятся мир, согласие и порядок", - добавил он. Стоит отметить, что отец певицы заметно похудел и осунулся.



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