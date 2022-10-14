Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який вів шоу "Маска", вражаючи яскравими образами. А в 2020 році Володимир розлучився зі своєю дружиною і вирішив одружитися з нотаріусом Христиною. Не минуло й двох років у шлюбі, як у пари почалися проблеми. З серпня зіркове подружжя не з'являлося разом і поки ніхто не розповідав, що відбувається. А телеведучий Слава Дьомін нещодавно зізнався, що Володимир з Кристиною має проблеми, але поки що до розлучення не доходить. Як зазначив Дьомін, усе почалося після поїздки Остапчука до Канади дітей.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Остапчук поділився кадрами, де випробував свої м'язи на міцність у спортзалі.

Володимир підтягувався на турніку, показуючи свої здібності.

"Живи момент", - лунав напис на футболці знаменитості.

Нагадаємо, велика трагедія затьмарила день народження дружини Володимира Остапчука

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука показала, де і з ким розважається на тлі чуток про розлучення

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поїхала подалі від чоловіка і засвітилася у компанії найулюбленіших.