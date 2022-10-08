Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. Но пара уже долгое время не появляется вместе и многие фанаты думают, что пара разошлась. Телеведущий Слава Демин же отметил, что несмотря на напряженность в отношениях дело к разводу пока не идет. Кристина, как и звездный муж, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила рассказать о том, как решилась на кардинальный шаг.

"Брекеты в 35 – легко!

Это моя вторая история уже с брекет системой, «почему» вы спросите?

В первый раз Булл все Ок, но эстетически мне не все нравилось, немного вроде бы не доделала, а также со временем начали болеть суставы и челюсть, поэтому решила в этот раз довести дело до конца!

В детстве я бы на это так легко не пошла, тогда было стыдно, а сейчас мне это даже «секси», вот правда, все делают комплименты, поэтому думайте, может, это просто мой хитрый план привлекать внимание!", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А где ваш муж, вы разошлись?", "Очень стильный образ", "Поставила брекеты в 37. Когда начала искать ортодонта, была приятно удивлена, что очень многие взрослые люди 40+ решаются решить проблемы прикуса и улучшить этим свое здоровье!".

Напомним, жена Остапчука показала свое привычное утро за 29 секунд

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе со звездным мужем заговорили о важном дне

Также Politeka писала, что Остапчук, который долго не виделся с женой, продемонстрировал всем свой мужской орган



