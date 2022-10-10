Накануне Кристина Горняк отправилась к своим подругам в столицу Австрии Вену, где планировала отпраздновать свой день рождения. 10 октября ей исполняется 36 лет. Но праздника не получилось, все омрачили ужасающие последствия массированного обстрела украинских городов со стороны российских оккупантов.

Поэтому на своей странице в Instagram Кристина вместо традиционного поста с радостью и благодарностями разместила мощное обращение и кадры разрушений на родине.

"10.10.2022 года. Сегодня я планировала совершенно другой пост, но рука не поднимется сейчас его написать. Одно скажу, что я очень благодарна вам, мама и папа, что родили меня Украинкой и воспитали с уважением к нашей земле и нашим людям, потому что мы лучшие! Держимся, пожалуйста! Спасибо всем, кто сегодня работал на ПВО, и всем Защитникам, которые ежедневно оберегают от россии. Выстоим и победим! 🙏", — подчеркнула Горняк.

Уже долгое время супруга Остапчука не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей. На этот раз Владимир не смог пройти мимо и, как минимум, поставил лайк под постом жены. Украинцы в комментариях поддержали Кристину и засыпали ее поздравлениями.

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