Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который вел шоу "Маска", впечатляя яркими образами. А в 2020 году Владимир развелся со своей женой и решил женится на нотариусе Кристине. Не прошло и двух лет в браке как у пары начались проблемы. С августа звездная чета не появлялась вместе и пока никто не стал рассказывать, что происходит. А телеведущий Слава Демин не так давно признался, что у Владимира с Кристиной есть проблемы, но пока до развода не доходит. Как отметил Демин, все началось после поездки Остапчука в Канаду к детям.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Остапчук поделился кадрами, где испытал свои мышцы на прочность в спортзале.

Владимир подтягивался на турнике, показывая свои способности.

"Живи момент", - звучала надпись на футболке знаменитости.

Напомним, большая трагедия омрачила день рождения жены Владимира Остапчука

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука показала, где и с кем развлекается на фоне слухов о разводе

Также Politeka писала, что жена Остапчука укатила подальше от мужа и засветилась в компании самых любимых