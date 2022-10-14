Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который вел шоу "Маска", впечатляя яркими образами. А в 2020 году Владимир развелся со своей женой и решил женится на нотариусе Кристине. Не прошло и двух лет в браке как у пары начались проблемы. С августа звездная чета не появлялась вместе и пока никто не стал рассказывать, что происходит. А телеведущий Слава Демин не так давно признался, что у Владимира с Кристиной есть проблемы, но пока до развода не доходит. Как отметил Демин, все началось после поездки Остапчука в Канаду к детям.
Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Остапчук поделился кадрами, где испытал свои мышцы на прочность в спортзале.
Владимир подтягивался на турнике, показывая свои способности.
"Живи момент", - звучала надпись на футболке знаменитости.
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