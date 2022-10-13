У коментарях під постом шанувальники Ірини Федишин були приємно вражені таким відео.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Ірина Федишин зараз перебуває у благодійному турі Європою на підтримку України. Разом із собою артистка взяла двох синів Олега та Юрія. На своїй сторінці в Instagram артистка показала миле відео, на якому її син Олег співає знакову для українців пісню.

Зокрема, 7-річний хлопчик виконує відому патріотичну пісню "Батько наш – Бандера". Під час виконання син Ірини Федищин стоїть на тлі чудового краєвиду – Кантабрійських гір в Іспанії. Виконавши пісню, хлопчик прокричав: "Слава Україні! Героям Слава!"

"Батько наш - Бандера", - коротко написала під відео Ірина Федишин і залишила два смайлики у вигляді червоно-чорних сердець.

У коментарях під постом шанувальники Ірини були приємно вражені таким відео. Вони залишили Олежці чимало компліментів та смайликів.

"Яка молодчинка. Все буде Україна ", "Молодець", "Розумниця", "Молодець, наше майбутнє в надійних руках!!! Україна переможе!", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що Ірина Федишин показала, куди поїхала, та несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

Також Politeka писала, що Федишин після скандалів похизувалася, як із Дзідзьо та Пономарьовим запалила в Італії.