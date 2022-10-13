Как сообщает Politeka.net, певица Ирина Федишин сейчас находится в благотворительном туре по Европе в поддержку Украины. Вместе с собой артистка взяла двух сыновей Олега и Юрия. На своей странице в Instagram артистка показала милое видео, на котором ее сын Олег поет знаковую для украинцев песню.
В частности, 7-летний мальчик исполняет известную патриотическую песню "Батько наш - Бандера". Во время исполнения сын Ирины Федищин стоит на фоне прекрасного краевида - Кантабрийских гор в Испании. Исполнив песню, мальчик прокричал: "Слава Украине! Героям Слава!".
"Батько наш - Бандера", - коротко написала под видео Ирина Федишин и оставила два смайлика в виде красно-черных сердец.
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В комментариях под постом поклонники Ирины были приятно удивлены таким видео. Они оставили Олежке немало комплиментов и смайликов.
"Какая молодчинка. Все будет Украина ", "Молодец", "Умница", "Молодец, наше будущее в надежных руках!!! Украина победит!", - писали в комментариях.
Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.
Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.