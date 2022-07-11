На своїй сторінці в Instagram Федишин, яка здобула собі погану славу після скандалу з оцінюванням "Євробачення"-2022, коли жюрі, у складі якого вона була, поставило Польщі 0 балів, а також після нетолерантної заяви про ЛГБТ, розмістила відео з виступу в Італії.
"Це був особливий вечір. Результат вразив усіх🔥", — похизувалася Ірина під відео.
Публікація Федишин не викликали бурхливої реакції в українців, зате спільне фото трьох артистів, яке раніше опублікував Дзідзьо викликало шквал критики.
"Не нервуйте народ ! Нащо вам ця федишинка?"; "Федишин відправте куди-небудь, а то її долоньки усіх відвідувачів розпугають"; "Після голосування на Євробаченні у мене і всіх моїх знайомих ставлення до цієї працівниці ротом змінилося!!!"; "мда...хоч дівка і виїхала із села, та село лишилось в дівці!🤔", — писали Хомі в коментарях.
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Але Ірина намагаєтьмя не помічати критиків та подякувада всім, хто допомагає Україні, хто прийшов на благодійну вечерю і долучився до збору коштів. Артистка пообіцяла скоро розповісти, що вдалося придбати для допомоги Україні.
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