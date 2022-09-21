Тоді журі, у складі якого вона була, поставило Польщі 0 балів. Після того Федишин нарвалася на жорстку критику через нетолерантну заяву про ЛГБТ. Але зараз артистка реабілітувалася та активно гастролює, допомагаючи українським захисникам та постраждалим від вторгнення рф.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Федишин привітала українців із Різдвом Пресвятої Богородиці, а також розповіла, що побувала в особливому місці - Зарваниця. Це святе місце, де відбулося об’явлення Божої Матері.

Ірина переповіла історію, згідно з якою Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської Лаври. Сталося це в 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопелив Київ, інок-християнин втік на галицько-подільські землі, звідки був родом.

"Знесилений багатомісячними скитаннями, вкритий кривавими ранами, ледве живий, чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з’явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з Дитятком Ісусом на руках, що височів над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, в якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе, і з того часу Зарваниця стала місцем паломництва й чернечого подвигу", — пише Федишин.

Співачка також додала, що насправді часто там буває, але кожного разу відкриває для себе щось нове, а також порадила українцям відвідати це святе місце.

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