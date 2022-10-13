Як повідомляє Politeka.net , вперше за довгий час показала, як проводить час удома з батьками та насолоджується ввечері у колі найдорожчих. На цей раз артистка також порадувала кадрами з мамою на кухні.

Нагадаємо, батько Злати є військовим медиком і минулого хірургом ВМС України, на початку квітня вирушив з Києва допомагати пораненим бійцям. Зараз Огневич змогла побачитися з татом та мамою разом.

«Запитую маму, чи боїться вона зараз. Саме сирена під вікном виє. Слава ЗСУ! А тут мати переживає, що на кухні поганий дизайн. Але мамина кухня – найкраща, бо там – мама.

На кухні в українців сімейна рада: як перемогти ворога!» - З гумором поділилася Злата і показала сімейну ідилію.

Після шести місяців напруженої роботи його відпустили побачитись з рідними, і він розповів про складнощі своєї відповідальної роботи. Розповідь отця співачка опублікувала в Instagram .

"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - повага та повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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