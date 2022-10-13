Как сообщает Politeka.net, впервые за долгое время показала, как проводит время дома с родителями и наслаждается вечером в кругу самых дорогих. В этот раз артистка также порадовала кадрами с мамой на кухне.

Напомним, отец Златы является военным медиком и в прошлом хирургом ВМС Украины, в начале апреля отправился из Киева помогать раненым бойцам. Сейчас Огневич смогла увидеться с папой и мамой вместе.

«Спрашиваю маму, боится ли она сейчас. Как раз сирена под окном воет. Слава ВСУ! А тут мама переживает, что на кухне плохой дизайн. Но мамина кухня – лучшая, потому что там – мама.

На кухне у украинцев семейный совет: как победить врага!» - с юмором поделилась Злата и показала семейную идиллию.

После шести месяцев напряженной работы его отпустили увидеться с родными, и он рассказал о сложностях своей ответственной работы. Рассказ отца певица опубликовала в Instagram.

"Папа приехал в отпуск. Шесть месяцев помогал раненым. Нашим невероятным медикам - уважение и уважение! Они совершают невозможное. Это настоящий подвиг", - сказала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.