Христина Горняк уточнила, що це останній день її міні-відпустки і вже завтра вона повертатиметься додому.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зараз перебуває в Австрії, де відпочиває разом зі своїми подругами. На особистій сторінці в Instagram вона показала своє "нове кохання" і похвалилася чином, який приміряла під час прогулянки.

Зокрема, Христина Горняк одягла на прогулянку джинси з високою посадкою прямого крою, білу футболку, піджак із еко-шкіри гарного коньячного кольору. Таке поєднання осінньої класики з кросівками зробили образ незвичайним, невимушеним та комфортним. Здається, дружина ведучого Володимира Остапчука не змогла визначитися і вирішила зробити мікс із різних речей за стилем. Що ж, вийшло чудово! Такий варіант підійде на кожен день, коли немає часу чи бажання підбирати всі елементи образу.

"Моє нове кохання", - підписала вона кадри, на яких показала сумочку та піджак.

До того ж Христина Горняк уточнила, що це останній день її міні-відпустки і вже завтра вона повертатиметься додому. Перед цим їй захотілося насолодитися прогулянкою. Також дівчина показала свій обід у кафе – на тарілці перед нею лежав шматочок шоколадного тортика.

"Ніколи не думала, що любитиму такий солодкий торт. Напевно смаки все ж таки змінюються", - додала Христина Горняк.

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