Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас находится в Австрии, где отдыхает вместе со своими подругами. На личной странице в Instagram она показала свою "новую любовь" и похвасталась образом, который примеряла во время прогулки.
В частности, Кристина Горняк надела на прогулку джинсы с высокой посадкой прямого кроя, белую футболку, пиджак из эко-кожи красивого коньячного цвета. Такое сочетание осенней классики с кроссовками сделали образ необычным, непринужденным и комфортным. Кажется, жена ведущего Владимира Остапчука не смогла определиться и решила сделать микс из вещей разных по стилю. Что ж, вышло отлично! Такой вариант подойдет на каждый день, когда нет времени или желания подбирать все элементы образа.
"Моя новая любовь", - подписала она кадры, на которых показала сумочку и пиджак.
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К тому же Кристина Горняк уточнила, что это последний день ее мини-отпуска и уже завтра она будет возвращаться домой. Перед этим ей захотелось насладиться прогулкой. Также девушка показала свой обед в кафе - на тарелке перед ней лежал кусочек шоколадного тортика.
"Никогда не думала, что буду любить такой сладкий торт. Наверное вкусы все же меняются", - добавила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.
Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.