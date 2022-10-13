Кристина Горняк уточнила, что это последний день ее мини-отпуска и уже завтра она будет возвращаться домой.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сейчас находится в Австрии, где отдыхает вместе со своими подругами. На личной странице в Instagram она показала свою "новую любовь" и похвасталась образом, который примеряла во время прогулки.

В частности, Кристина Горняк надела на прогулку джинсы с высокой посадкой прямого кроя, белую футболку, пиджак из эко-кожи красивого коньячного цвета. Такое сочетание осенней классики с кроссовками сделали образ необычным, непринужденным и комфортным. Кажется, жена ведущего Владимира Остапчука не смогла определиться и решила сделать микс из вещей разных по стилю. Что ж, вышло отлично! Такой вариант подойдет на каждый день, когда нет времени или желания подбирать все элементы образа.

"Моя новая любовь", - подписала она кадры, на которых показала сумочку и пиджак.

К тому же Кристина Горняк уточнила, что это последний день ее мини-отпуска и уже завтра она будет возвращаться домой. Перед этим ей захотелось насладиться прогулкой. Также девушка показала свой обед в кафе - на тарелке перед ней лежал кусочек шоколадного тортика.

"Никогда не думала, что буду любить такой сладкий торт. Наверное вкусы все же меняются", - добавила Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.



