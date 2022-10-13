Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася в соцмережі анонсом нового прямого ефіру.
Як відомо, нещодавно Оля вирішила вдосконалити свої знання з української мови, і підійшла до цього дуже креативно. Зірка проводить прямі ефіри з учителькою мови, а також запрошує на них своїх зіркових друзів. Цього разу співачка анонсувала ефір із популярним музикантом Артемом Пивоваровим, з яким нещодавно випустила спільний хіт українською мовою.
У підписі до публікації Полякова написала: "Сьогодні, прямий ефір нового випуску інстаграм-шоу "Знай нашу" разом з @pivovarovmusic! Заходимо подивитись найпатріотичніше шоу та перевірити свої знання, як і всі минулі рази виправляти нас буде допитлива вчителька @xenia_releve, з проекту @promovu.com.ua. Заходимо всі на мою сторінку в Інстаграм о 20:00 та вивчаймо українську мову разом".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Зима буде важкою: українцям назвали список речей, якими обов'язково треба запастись
Дорофєєва продемонструвала показовий кадр Києва у темряві останніми вечорами: "Це не чорне тло!"
Ображений на Козловського Кондратюк назвав ім’я співака, який більш талановитий: "Нема рівних"
Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців
Нагадаємо, "Залишайся собою": Melovin із сигаретою в зубах здивував несподіваним одкровенням.
Як повідомляла Politeka, "Не дозволяють зневіритися": Ребрик зворушила кадром з донькою і поділилася секретом.
Також Politeka писала, що "Ранок нареченої": Трінчер показала, як насправді виглядала перед весіллям, фото без прикрас.