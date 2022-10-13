Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася в соцмережі анонсом нового прямого ефіру.

Як відомо, нещодавно Оля вирішила вдосконалити свої знання з української мови, і підійшла до цього дуже креативно. Зірка проводить прямі ефіри з учителькою мови, а також запрошує на них своїх зіркових друзів. Цього разу співачка анонсувала ефір із популярним музикантом Артемом Пивоваровим, з яким нещодавно випустила спільний хіт українською мовою.

У підписі до публікації Полякова написала: "Сьогодні, прямий ефір нового випуску інстаграм-шоу "Знай нашу" разом з @pivovarovmusic! Заходимо подивитись найпатріотичніше шоу та перевірити свої знання, як і всі минулі рази виправляти нас буде допитлива вчителька @xenia_releve, з проекту @promovu.com.ua. Заходимо всі на мою сторінку в Інстаграм о 20:00 та вивчаймо українську мову разом".

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