Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети анонсом нового прямого эфира.

Как известно, не так давно Оля решила усовершенствовать свои знания по украинскому языку, и подошла к этому весьма креативно. Звезда проводит прямые эфиры с учительницей языка, а также приглашает на них своих звездных друзей. В этот раз певица анонсировала эфир с популярным музыкантом Артемом Пивоваровым, с которым недавно выпустила совместный хит на украинском языке.

В подписи к публикации Полякова написала: "Сегодня, прямой эфир нового выпуска Инстаграм-шоу "Знай нашу" вместе с @pivovarovmusic! Заходим посмотреть самое патриотическое шоу и проверить свои знания, как и все прошлые разы исправлять нас будет любознательная учительница @xenia_releve, из проекта @promovu.com.ua. Заходим все на мою страницу в Инстаграм в 20:00 и учим украинский язык вместе".

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