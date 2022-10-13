Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети анонсом нового прямого эфира.
Как известно, не так давно Оля решила усовершенствовать свои знания по украинскому языку, и подошла к этому весьма креативно. Звезда проводит прямые эфиры с учительницей языка, а также приглашает на них своих звездных друзей. В этот раз певица анонсировала эфир с популярным музыкантом Артемом Пивоваровым, с которым недавно выпустила совместный хит на украинском языке.
В подписи к публикации Полякова написала: "Сегодня, прямой эфир нового выпуска Инстаграм-шоу "Знай нашу" вместе с @pivovarovmusic! Заходим посмотреть самое патриотическое шоу и проверить свои знания, как и все прошлые разы исправлять нас будет любознательная учительница @xenia_releve, из проекта @promovu.com.ua. Заходим все на мою страницу в Инстаграм в 20:00 и учим украинский язык вместе".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение"
"Следующий этап - мобилизация": назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси
Жена продюсера "Квартал 95" отправилась в спортзал после того, как "бахнуло": "Людей совсем мало"
"Потом захочет страны Балтии и Польшу": Путин с отчаянием ищет переговоры, требования известны
Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.
Как сообщала Politeka, "Не позволяют отчаяться": Ребрик растрогала кадром с дочкой и поделилась секретом.
Также Politeka писала, что "Утро невесты": Тринчер показала, как на самом деле выглядела перед свадьбой, фото без прикрас.